Партизани "АТЕШ" знищили російський тепловоз у воронезькій області та заявили про зрив військової логістики

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Агенти партизанського руху "АТЕШ" заявили про виведення з ладу вантажного тепловоза в районі залізничної станції Ліски у воронезькій області росії. За їхніми словами, диверсія порушила постачання військових вантажів для російського угруповання на Куп'янському напрямку. Про це повідомляє рух "АТЕШ", пише УНН.

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За інформацією партизанів, унаслідок операції значних пошкоджень зазнав вантажний тепловоз 2ТЕ116У. Стверджується, що повернути локомотив до експлуатації без капітального ремонту неможливо.

Залізничний вузол Ліски є важливою частиною транспортної мережі росії. Через нього проходять вантажні потяги з Поволжя, Уралу та Сибіру в напрямку Валуйок, зокрема ешелони з військовою технікою, пальним і боєприпасами.

Як диверсія вплинула на постачання російських військ

У русі "АТЕШ" стверджують, що пошкодження локомотива спричинило затримки військових ешелонів та порушення графіків постачання для російських підрозділів, які ведуть бойові дії на Куп'янському напрямку.

За словами партизанів, ситуацію ускладнює дефіцит справних локомотивів, через що втрата навіть однієї одиниці тягового рухомого складу може впливати на перевезення військових вантажів.

Водночас незалежного підтвердження масштабів пошкодження тепловоза та фактичного впливу диверсії на російську військову логістику наразі немає.

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