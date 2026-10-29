АТЕШ заявив про диверсію на підстанції, яка забезпечує електроенергією завод ракетного палива в росії

Агенти партизанського руху "Атеш" заявили про виведення з ладу електрообладнання підстанції в місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області росії. Цей об'єкт забезпечує електроенергією підприємство, яке виробляє тверде ракетне паливо для російського озброєння. Про це повідомляє рух "Атеш", пише УНН.

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За інформацією партизанів, під час диверсії було пошкоджено розподільчу шафу електропідстанції, яка живить федеральне казенне підприємство "Комбінат Каменський".

Цей завод належить до російського військово-промислового комплексу та спеціалізується на виробництві твердого ракетного палива для реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С", а також інших ракетних та авіаційних систем.

Диверсія могла спричинити перебої у виробництві ракетного палива

У русі "Атеш" стверджують, що пошкодження розподільчого обладнання створює проблеми з електропостачанням підприємства та потребує проведення ремонтних робіт.

За словами партизанів, подібні інциденти порушують виробничі процеси, оскільки працівники заводу змушені зосереджуватися на відновленні обладнання замість виконання основних виробничих завдань.

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У русі наголосили, що точкові диверсії в російському тилу спрямовані на ускладнення роботи підприємств, які забезпечують потреби армії рф.

Партизани також заявили, що продовжують виявляти вразливі місця російської тилової інфраструктури та здійснювати операції проти об'єктів, залучених до військового виробництва.

Незалежного підтвердження масштабів пошкоджень електропідстанції та можливих наслідків для роботи комбінату наразі немає.

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