Удар рф по торговому центру в Доброполье: один человек погиб, 21 получил ранения

Российские захватчики нанесли удар по Доброполью Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек и 21 получил ранения. Разбор завалов продолжается, скорее всего там еще есть люди, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Уточненная информация по обстрелу Доброполья по состоянию на 19:50: 1 человек погиб и 21 ранен. Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей - сообщил Филашкин.

Он сообщил, что россияне целенаправленно нанесли удар по многолюдному месту, а именно по торговому центру.

Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно — по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу - говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что под завалами, скорее всего, до сих пор остаются люди. Спасатели продолжают поиск уцелевших.

Дополнение

российские войска обстреляли Родинское из РСЗО "Смерч", ранив четырех гражданских. Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами и другими повреждениями, также повреждены жилые дома.

В Донецкой области с 16 июля 2025 года вводится временный запрет на передвижение гражданских и транспорта на участке дороги Т-05-14 между Краматорском и Добропольем. Решение принял Совет обороны области из-за роста количества атак FPV-дронами.