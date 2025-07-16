Удар рф по торговому центру в Доброполье: один человек погиб, 21 получил ранения
Киев • УНН
Российские войска нанесли удар по Доброполью Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек и 21 получил ранения. Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.
Российские захватчики нанесли удар по Доброполью Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек и 21 получил ранения. Разбор завалов продолжается, скорее всего там еще есть люди, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Уточненная информация по обстрелу Доброполья по состоянию на 19:50: 1 человек погиб и 21 ранен. Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей
Он сообщил, что россияне целенаправленно нанесли удар по многолюдному месту, а именно по торговому центру.
Россияне снова целенаправленно ударили туда, где всегда многолюдно — по торговому центру в центре города. На этот раз применили 500-килограммовую авиабомбу
Глава ОВА добавил, что под завалами, скорее всего, до сих пор остаются люди. Спасатели продолжают поиск уцелевших.
Дополнение
российские войска обстреляли Родинское из РСЗО "Смерч", ранив четырех гражданских. Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами и другими повреждениями, также повреждены жилые дома.
В Донецкой области с 16 июля 2025 года вводится временный запрет на передвижение гражданских и транспорта на участке дороги Т-05-14 между Краматорском и Добропольем. Решение принял Совет обороны области из-за роста количества атак FPV-дронами.