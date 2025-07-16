Удар рф по торговому центру у Добропіллі: одна людина загинула, 21 отримала поранення

Російські загарбники завдали удару по Добропіллю Донецької області, внаслідок чого загинула 1 людина та 21 дістала поранення. Розбір завалів триває, скоріш за все там ще є люди, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Уточнена інформація щодо обстрілу Добропілля станом на 19:50: 1 людина загинула і 21 поранена. Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках і 8 автомобілів - повідомив Філашкін.

Він повідомив, що росіяни цілеспрямовано завдали удару по багатолюдному місцю, а саме по торговому центру.

Росіяни знову цілеспрямовано вдарили туди, де завжди багатолюдно — по торговому центру у середмісті. Цього разу застосували 500-кілограмову авіабомбу - говориться у повідомленні.

Глава ОВА додав, що під завалами, скоріш за все, досі залишаються люди. Рятувальники продовжують пошук уцілілих.

Доповнення

російські війська обстріляли Родинське з РСЗВ "Смерч", поранивши чотирьох цивільних. Постраждалих госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами та іншими ушкодженнями, також пошкоджено житлові будинки.

На Донеччині з 16 липня 2025 року вводиться тимчасова заборона на пересування цивільних та транспорту на ділянці дороги Т-05-14 між Краматорськом і Добропіллям. Рішення ухвалила Рада оборони області через зростання кількості атак FPV-дронами.