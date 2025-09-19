Четыре российских командира предстанут перед судом за атаку на Харьков, унесшую жизни восьми мирных жителей

Прокуратура Харьковской области передала в суд дело в отношении четырех российских военных командиров, организовавших атаку на Харьков. Тогда, 28 февраля 2022 года, от ударов системой "Смерч" в Шевченковском районе погибли восемь мирных жителей, среди них – 17-летний парень. Еще одна женщина была тяжело ранена. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Правоохранители установили причастных к этому военному преступлению - подразделения группировки войск "Запад", сформированной на основе Западного военного округа вс рф (ЗВО), которые применяли средства поражения неизбирательного действия, в частности и РСЗО "Смерч" - говорится в сообщении ОГП.

Снаряды упали на жилые кварталы, школу и детский сад. Удар не имел никакой военной цели – только гражданские здания. Ущерб оценили в более чем 15 миллионов гривен.

Следствие установило, что решение об атаке приняло высшее командование группировки "Запад" российской армии. Генералы знали, что их действия приведут к жертвам среди мирных людей, но все равно отдали приказ.

Обвинительный акт уже в суде. Рассматривать его будут заочно, ведь все обвиняемые находятся в россии. Украинская прокуратура подчеркивает: эти удары были частью тактики запугивания, чтобы сломить волю харьковчан к сопротивлению.

