Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Четыре российских командира предстанут перед судом за атаку на Харьков, унесшую жизни восьми мирных жителей

Киев • УНН

Прокуратура Харьковской области передала в суд дело против четырех российских военных командиров, организовавших атаку на Харьков 28 февраля 2022 года. В результате ударов системой "Смерч" погибли восемь мирных жителей, среди них 17-летний парень, еще одна женщина получила тяжелые ранения.

Прокуратура Харьковской области передала в суд дело в отношении четырех российских военных командиров, организовавших атаку на Харьков. Тогда, 28 февраля 2022 года, от ударов системой "Смерч" в Шевченковском районе погибли восемь мирных жителей, среди них – 17-летний парень. Еще одна женщина была тяжело ранена. Об этом сообщает Офис Генпрокурора, пишет УНН.

Подробности

Правоохранители установили причастных к этому военному преступлению - подразделения группировки войск "Запад", сформированной на основе Западного военного округа вс рф (ЗВО), которые применяли средства поражения неизбирательного действия, в частности и РСЗО "Смерч"

- говорится в сообщении ОГП.

Снаряды упали на жилые кварталы, школу и детский сад. Удар не имел никакой военной цели – только гражданские здания. Ущерб оценили в более чем 15 миллионов гривен.

Следствие установило, что решение об атаке приняло высшее командование группировки "Запад" российской армии. Генералы знали, что их действия приведут к жертвам среди мирных людей, но все равно отдали приказ.

Обвинительный акт уже в суде. Рассматривать его будут заочно, ведь все обвиняемые находятся в россии. Украинская прокуратура подчеркивает: эти удары были частью тактики запугивания, чтобы сломить волю харьковчан к сопротивлению.

Степан Гафтко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
BM-30 Smerch
Харьков