Чотири російські командири постануть перед судом за атаку на Харків, що забрала життя вісьмох цивільних

Прокуратура Харківщини передала до суду справу проти чотирьох російських військових командирів, які організували атаку на Харків 28 лютого 2022 року. Внаслідок ударів системою "Смерч" загинули вісім мирних жителів, серед них 17-річний хлопець, ще одна жінка отримала важкі поранення.

Прокуратура Харківщини передала до суду справу стосовно чотирьох російських військових командирів, які організували атаку на Харків. Тоді, 28 лютого 2022 року, від ударів системою "Смерч" у Шевченківському районі загинули вісім мирних жителів, серед них – 17-річний хлопець. Ще одна жінка була важко поранена. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН. Деталі Правоохоронці встановили причетних до цього воєнного злочину – підрозділи угруповання військ "Запад", сформованого на основі Західного військового округу зс рф (ЗВО), які застосовували засоби ураження невибіркової дії, зокрема і РСЗВ "Смерч" - йдеться у повідомленні ОГП. Снаряди впали на житлові квартали, школу та дитячий садок. Удар не мав жодної військової мети – лише цивільні будівлі. Збитки оцінили у понад 15 мільйонів гривень. Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, підозрюваному у держзраді Слідство встановило, що рішення про атаку ухвалило вище командування угруповання "Запад" російської армії. Генерали знали, що їхні дії призведуть до жертв серед мирних людей, але все одно віддали наказ. Обвинувальний акт вже у суді. Розглядатимуть його заочно, адже всі обвинувачені перебувають у росії. Українська прокуратура наголошує: ці удари були частиною тактики залякування, щоб зламати волю харків’ян до опору. Прокуратура Криму викрила понад 50 осіб, що допомагали окупантам під час анексії півострова - ОГП