Чотири російські командири постануть перед судом за атаку на Харків, що забрала життя вісьмох цивільних

$41.250.05
48.780.01
ukenru
Ексклюзив
12:05 • 10181 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 9222 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 15159 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
08:43 • 30553 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 30821 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 48641 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 44032 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 64903 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 44675 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 52374 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4м/с
53%
753мм
Популярнi новини
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 24339 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 24036 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto19 вересня, 07:55 • 19527 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 16518 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 17567 перегляди
Публікації
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 10181 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 15159 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 48641 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 56593 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 81788 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Туреччина
Литва
Реклама
УНН Lite
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 150 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 7516 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 9690 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 22429 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 41646 перегляди
Актуальне
TikTok
Мі-8
Свіфт
YouTube
ChatGPT

Чотири російські командири постануть перед судом за атаку на Харків, що забрала життя вісьмох цивільних

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Прокуратура Харківщини передала до суду справу проти чотирьох російських військових командирів, які організували атаку на Харків 28 лютого 2022 року. Внаслідок ударів системою "Смерч" загинули вісім мирних жителів, серед них 17-річний хлопець, ще одна жінка отримала важкі поранення.

Чотири російські командири постануть перед судом за атаку на Харків, що забрала життя вісьмох цивільних

Прокуратура Харківщини передала до суду справу стосовно чотирьох російських військових командирів, які організували атаку на Харків. Тоді, 28 лютого 2022 року, від ударів системою "Смерч" у Шевченківському районі загинули вісім мирних жителів, серед них – 17-річний хлопець. Ще одна жінка була важко поранена. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці встановили причетних до цього воєнного злочину –  підрозділи угруповання військ "Запад", сформованого на основі Західного військового округу зс рф (ЗВО), які застосовували засоби ураження невибіркової дії, зокрема і РСЗВ "Смерч" 

- йдеться у повідомленні ОГП.

Снаряди впали на житлові квартали, школу та дитячий садок. Удар не мав жодної військової мети – лише цивільні будівлі. Збитки оцінили у понад 15 мільйонів гривень.

Суд обрав запобіжний захід екснардепу Новинському, підозрюваному у держзраді18.09.25, 16:46 • 3526 переглядiв

Слідство встановило, що рішення про атаку ухвалило вище командування угруповання "Запад" російської армії. Генерали знали, що їхні дії призведуть до жертв серед мирних людей, але все одно віддали наказ.

Обвинувальний акт вже у суді. Розглядатимуть його заочно, адже всі обвинувачені перебувають у росії. Українська прокуратура наголошує: ці удари були частиною тактики залякування, щоб зламати волю харків’ян до опору.

Прокуратура Криму викрила понад 50 осіб, що допомагали окупантам під час анексії півострова - ОГП16.09.25, 13:35 • 2951 перегляд

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
БМ-30 «Смерч»
Харків