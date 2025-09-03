17-летняя девушка получила контузию, остальные – осколочные ранения: последствия обстрела рашистами Дружковки в Донецкой области

$41.360.01
48.180.29
ukenru
14:02 • 750 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 1556 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
12:08 • 8016 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 20777 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 16519 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 20444 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 20171 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 22177 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37125 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 34479 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2.2м/с
39%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 246520 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 246244 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 237635 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 234320 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 228259 просмотра
публикации
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 20768 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo3 сентября, 06:57 • 23026 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 37124 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 34478 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 89513 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Государственная граница Украины
Днепр
Реклама
УНН Lite
Звездные премьеры и уже известные имена: какие фильмы вошли в программу Лондонского кинофестиваля 202513:20 • 3536 просмотра
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 24269 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 37673 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 40166 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 54160 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Хранитель
СВИФТ
M1 Abrams
YouTube

17-летняя девушка получила контузию, остальные – осколочные ранения: последствия обстрела рашистами Дружковки в Донецкой области

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Оккупанты обстреляли Дружковку из РСЗО "Смерч", ранив 7 мирных жителей, включая 17-летнюю девушку с контузией. Повреждены 6 многоквартирных домов, образовательные учреждения и транспорт.

17-летняя девушка получила контузию, остальные – осколочные ранения: последствия обстрела рашистами Дружковки в Донецкой области

Оккупанты накрыли огнем Дружковку в Донецкой области: 7 человек получили ранения, разрушены здания и авто.

Передает УНН со ссылкой на руководителя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина.

Детали

Оккупанты обстреляли Дружковку из РСЗО "Смерч". В результате атаки пострадали 7 гражданских.

Среди пострадавших — 17-летняя девушка, получившая контузию. Остальные пострадавшие получили осколочные ранения и контузии.

- сообщил руководитель ОВА.

Захватчики совершили очередные разрушения. В донецком городе Дружковка повреждены 6 многоквартирных домов, а также образовательные учреждения и транспортные средства.

Дружковка оказалась под массированной дроновой атакой рф: задело рынок, 5 раненых02.08.25, 12:20 • 31011 просмотров

По состоянию на 16:34 было известно, что последствия обстрела рашистов ликвидировались.

Сейчас на месте работают коммунальные службы.

Напомним

В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация более 1800 детей из Дружковки и нескольких сел. Это решение принято из-за ежедневных обстрелов региона российскими войсками.

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Дружковка
Вадим Филашкин
Донецкая область
BM-30 Smerch