17-летняя девушка получила контузию, остальные – осколочные ранения: последствия обстрела рашистами Дружковки в Донецкой области
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли Дружковку из РСЗО "Смерч", ранив 7 мирных жителей, включая 17-летнюю девушку с контузией. Повреждены 6 многоквартирных домов, образовательные учреждения и транспорт.
Оккупанты накрыли огнем Дружковку в Донецкой области: 7 человек получили ранения, разрушены здания и авто.
Передает УНН со ссылкой на руководителя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина.
Детали
Оккупанты обстреляли Дружковку из РСЗО "Смерч". В результате атаки пострадали 7 гражданских.
Среди пострадавших — 17-летняя девушка, получившая контузию. Остальные пострадавшие получили осколочные ранения и контузии.
Захватчики совершили очередные разрушения. В донецком городе Дружковка повреждены 6 многоквартирных домов, а также образовательные учреждения и транспортные средства.
По состоянию на 16:34 было известно, что последствия обстрела рашистов ликвидировались.
Сейчас на месте работают коммунальные службы.
Напомним
В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация более 1800 детей из Дружковки и нескольких сел. Это решение принято из-за ежедневных обстрелов региона российскими войсками.