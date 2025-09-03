17-річна дівчина отримала контузію, інші - осколкові поранення: наслідки обстрілу рашистами Дружківки на Донеччині

Окупанти обстріляли Дружківку з РСЗВ "Смерч", поранивши 7 цивільних, включаючи 17-річну дівчину з контузією. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, освітні заклади та транспорт.

Окупанти накрили вогнем Дружківку у Донецькій області: 7 людей зазнали поранень, зруйновано будівлі та авто. Передає УНН із посиланням на керівника Донецької облдержадміністрації, Вадима Філашкіна. Деталі Окупанти обстріляли Дружківку з РСЗВ "Смерч". Внаслідок атаки постраждали 7 цивільних. Серед потерпілих — 17-річна дівчина, яка отримала контузію. Інші постраждалі отримали осколкові поранення та контузії. - повідомив керівник ОВА. Загарбники створили чергові руйнування. У донецькому місті Дружківка пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, а також освітні заклади і транспортні засоби. Дружківка опинилася під масованою дроновою атакою рф: зачепило ринок, 5 поранених Станом на 16:34 було відомо, що наслідки обстрілу рашистів ліквідовувались. Наразі на місці працюють комунальні служби. Нагадаємо На Донеччині оголошено примусову евакуацію понад 1800 дітей з Дружківки та кількох сіл. Це рішення прийнято через щоденні обстріли регіону російськими військами.