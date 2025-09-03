$41.360.01
14:02 • 778 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
13:52 • 1604 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
12:08 • 8070 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 20818 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 16544 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 20464 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 20186 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 22186 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 37141 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 34490 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
17-річна дівчина отримала контузію, інші - осколкові поранення: наслідки обстрілу рашистами Дружківки на Донеччині

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Окупанти обстріляли Дружківку з РСЗВ "Смерч", поранивши 7 цивільних, включаючи 17-річну дівчину з контузією. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, освітні заклади та транспорт.

17-річна дівчина отримала контузію, інші - осколкові поранення: наслідки обстрілу рашистами Дружківки на Донеччині

Окупанти накрили вогнем Дружківку у Донецькій області: 7 людей зазнали поранень, зруйновано будівлі та авто.

Передає УНН із посиланням на керівника Донецької облдержадміністрації, Вадима Філашкіна.

Деталі

Окупанти обстріляли Дружківку з РСЗВ "Смерч". Внаслідок атаки постраждали 7 цивільних.

Серед потерпілих — 17-річна дівчина, яка отримала контузію. Інші постраждалі отримали осколкові поранення та контузії.

- повідомив керівник ОВА. 

Загарбники створили чергові руйнування. У донецькому місті Дружківка пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, а також освітні заклади і транспортні засоби.

Станом на 16:34 було відомо, що наслідки обстрілу рашистів ліквідовувались. 

Наразі на місці працюють комунальні служби.

Нагадаємо

На Донеччині оголошено примусову евакуацію понад 1800 дітей з Дружківки та кількох сіл. Це рішення прийнято через щоденні обстріли регіону російськими військами.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Дружківка
Вадим Філашкін
Донецька область
БМ-30 «Смерч»