17-річна дівчина отримала контузію, інші - осколкові поранення: наслідки обстрілу рашистами Дружківки на Донеччині
Київ • УНН
Окупанти обстріляли Дружківку з РСЗВ "Смерч", поранивши 7 цивільних, включаючи 17-річну дівчину з контузією. Пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, освітні заклади та транспорт.
Окупанти накрили вогнем Дружківку у Донецькій області: 7 людей зазнали поранень, зруйновано будівлі та авто.
Передає УНН із посиланням на керівника Донецької облдержадміністрації, Вадима Філашкіна.
Деталі
Окупанти обстріляли Дружківку з РСЗВ "Смерч". Внаслідок атаки постраждали 7 цивільних.
Серед потерпілих — 17-річна дівчина, яка отримала контузію. Інші постраждалі отримали осколкові поранення та контузії.
Загарбники створили чергові руйнування. У донецькому місті Дружківка пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, а також освітні заклади і транспортні засоби.
Станом на 16:34 було відомо, що наслідки обстрілу рашистів ліквідовувались.
Наразі на місці працюють комунальні служби.
Нагадаємо
На Донеччині оголошено примусову евакуацію понад 1800 дітей з Дружківки та кількох сіл. Це рішення прийнято через щоденні обстріли регіону російськими військами.