ЦПД СНБО: дроны поразили два важных объекта ВПК России

Два важных объекта ВПК России в двух российских регионах поражены ночью дронами, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Дроны сегодня ночью поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса России - написал руководитель ЦПД СНБО Коваленко.

Он указал, что речь идет о:

Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае - производитель химического сырья для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры. Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО;

Котовский пороховой завод в Тамбовской области - одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК РФ. Специализируется на производстве широкого спектра порохов - для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни «Град», ни «Смерч».

"Россия должна прекратить огонь. А пока не прекращает, вот так выглядят объекты ВПК РФ", - прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, обнародовав видео в Telegram.