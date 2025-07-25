ЦПД СНБО: дроны поразили два важных объекта ВПК России
Киев • УНН
Дроны атаковали Невинномысский азотный завод и Котовский пороховой завод. Эти предприятия являются ключевыми поставщиками сырья для производства боеприпасов.
Два важных объекта ВПК России в двух российских регионах поражены ночью дронами, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.
Дроны сегодня ночью поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса России
Он указал, что речь идет о:
- Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае - производитель химического сырья для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры. Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО;
- Котовский пороховой завод в Тамбовской области - одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК РФ. Специализируется на производстве широкого спектра порохов - для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни «Град», ни «Смерч».
"Россия должна прекратить огонь. А пока не прекращает, вот так выглядят объекты ВПК РФ", - прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, обнародовав видео в Telegram.