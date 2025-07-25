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ЦПД СНБО: дроны поразили два важных объекта ВПК России

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Дроны атаковали Невинномысский азотный завод и Котовский пороховой завод. Эти предприятия являются ключевыми поставщиками сырья для производства боеприпасов.

ЦПД СНБО: дроны поразили два важных объекта ВПК России

Два важных объекта ВПК России в двух российских регионах поражены ночью дронами, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Дроны сегодня ночью поразили два важных объекта военно-промышленного комплекса России

- написал руководитель ЦПД СНБО Коваленко.

Он указал, что речь идет о:

  • Невинномысский азотный завод в Ставропольском крае - производитель химического сырья для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры. Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО;
    • Котовский пороховой завод в Тамбовской области - одно из старейших и стратегически важных предприятий ВПК РФ. Специализируется на производстве широкого спектра порохов - для стрелкового оружия, артиллерии, РСЗО, авиационных и ракетных систем. Его продукцию используют десятки оборонных предприятий. Фактически, без Котовска не стреляет ни «Град», ни «Смерч».

      "Россия должна прекратить огонь. А пока не прекращает, вот так выглядят объекты ВПК РФ", - прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, обнародовав видео в Telegram.

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

      ВойнаНовости Мира
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