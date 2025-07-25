ЦПД РНБО: дрони вразили два важливі об'єкти ВПК росії

Два важливі об'єкти ВПК росії у двох російських регіонах уражено вночі дронами, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Дрони сьогодні вночі вразили два важливі об’єкти військово-промислового комплексу росії - написав керівник ЦПД РНБО Коваленко.

Він вказав, що ідеться про:

Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї - виробник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри. Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ;

Котовський пороховий завод у Тамбовській області - одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК рф. Спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів - для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні «Град», ні «Смерч».

"росія має припинити вогонь. А поки не припиняє, ось так виглядають обʼєкти ВПК рф", - прокоментував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, оприлюднивши відео у Telegram.

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