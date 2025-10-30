Нормальные так не воюют: Зеленский заявил, что враг нанес удар по Славянской ТЭС, есть жертвы

Был удар по Славянской ТЭС – удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли, есть раненые. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС – удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира - подчеркнул Зеленский.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне обстреляли Славянск двумя ракетами из "Смерчей". Известно о трех погибших и одном раненом.