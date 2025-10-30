$42.080.01
16:50 • 9068 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Эксклюзив
16:31 • 15159 просмотра
Нардепа-взяточника Андрея Одарченко отстранили от должности председателя Ученого совета Государственного биотехнологического университета
15:59 • 13308 просмотра
Оккупанты 29 октября ударили по телевышке в центре Чернигова: жителям советуют не приближаться к сооружению
13:07 • 18623 просмотра
По всей Украине снова возвращаются к графикам отключений света: что известно
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 44266 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
30 октября, 10:30 • 8234 просмотра
Почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины после ослабления правил - The Telegraph
30 октября, 10:37 • 25886 просмотра
Сырский опровергает заявления рф о "блокировании" в Покровске и Купянске, принял ряд решений по Покровскому направлению
Эксклюзив
30 октября, 10:10 • 23863 просмотра
Контракт с нардепом-взяточником Одарченко, который является ректором Государственного биотехнологического университета, следует расторгнуть – член ученого совета ГБТУPhoto
Эксклюзив
30 октября, 08:02 • 27722 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
30 октября, 07:49 • 18936 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
Нормальные так не воюют: Зеленский заявил, что враг нанес удар по Славянской ТЭС, есть жертвы

Киев • УНН

 • 1148 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе российских бомб по Славянской ТЭС. В результате атаки погибли два человека, есть раненые.

Нормальные так не воюют: Зеленский заявил, что враг нанес удар по Славянской ТЭС, есть жертвы

Был удар по Славянской ТЭС – удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли, есть раненые. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС – удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира 

- подчеркнул Зеленский.

Напомним

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне обстреляли Славянск двумя ракетами из "Смерчей". Известно о трех погибших и одном раненом.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Вадим Филашкин
Славянск
BM-30 Smerch
Владимир Зеленский
Украина