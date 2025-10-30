Слов'янськ обстріляли двома ракетами зі "Смерчів": кількість жертв зросла до трьох
Київ • УНН
Внаслідок двох ударів РСЗВ по Слов'янську сьогодні близько 10:00 загинуло троє людей. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельню та автівки.
Кількість жертв у результаті ворожого обстрілу Слов'янська зросла до трьох. Про це повідомив голова Слов'янської МВА Вадим Лях, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Лях, сьогодні приблизно о 10:00 ворог наніс по Словʼянську два удари РСЗВ.
Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки. На жаль, три людини загинули
Додамо
Як повдіомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни обстріляли місто двома ракетами зі "Смерчів", поцілили у спальний район.
Щонайменше 3 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішнього удару по Слов'янську
