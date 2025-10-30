Слов'янськ обстріляли двома ракетами зі "Смерчів": кількість жертв зросла до трьох

Кількість жертв у результаті ворожого обстрілу Слов'янська зросла до трьох. Про це повідомив голова Слов'янської МВА Вадим Лях, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Лях, сьогодні приблизно о 10:00 ворог наніс по Словʼянську два удари РСЗВ.

Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки. На жаль, три людини загинули - додав голова Слов'янської МВА.

Додамо

Як повдіомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни обстріляли місто двома ракетами зі "Смерчів", поцілили у спальний район.

Щонайменше 3 людини загинули і 1 поранена внаслідок сьогоднішнього удару по Слов'янську - додав Філашкін.

