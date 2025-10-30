Славянск обстреляли двумя ракетами из "Смерчей": число жертв возросло до трех

Число жертв в результате вражеского обстрела Славянска возросло до трех. Об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях, передает УНН.

Детали

Как сообщил Лях, сегодня примерно в 10:00 враг нанес по Славянску два удара РСЗО.

Повреждены многоэтажки, частные дома, котельная, автомобили. К сожалению, три человека погибли - добавил глава Славянской ГВА.

Добавим

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне обстреляли город двумя ракетами из "Смерчей", попали в спальный район.

По меньшей мере 3 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшнего удара по Славянску - добавил Филашкин.

