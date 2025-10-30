Славянск обстреляли двумя ракетами из "Смерчей": число жертв возросло до трех
Киев • УНН
В результате двух ударов РСЗО по Славянску сегодня около 10:00 погибли три человека. Повреждены многоэтажки, частные дома, котельная и автомобили.
Число жертв в результате вражеского обстрела Славянска возросло до трех. Об этом сообщил глава Славянской ГВА Вадим Лях, передает УНН.
Детали
Как сообщил Лях, сегодня примерно в 10:00 враг нанес по Славянску два удара РСЗО.
Повреждены многоэтажки, частные дома, котельная, автомобили. К сожалению, три человека погибли
Добавим
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, россияне обстреляли город двумя ракетами из "Смерчей", попали в спальный район.
По меньшей мере 3 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшнего удара по Славянску
