Оккупанты обстреляли Славянск: один человек погиб, еще один ранен

Армия РФ обстреляла Славянск в Донецкой области, один человек погиб, еще один - ранен, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Славянск: в результате российского обстрела города погиб 1 человек, еще один ранен. Возник пожар в гараже. Повреждены 10 многоквартирных домов, 2 админздания, кафе и 4 автомобиля - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали все возгорания.

Оккупанты в Донецкой области расстреляли мирных жителей, скрывавшихся в подвалах: выжила только одна женщина