Оккупанты обстреляли Славянск: один человек погиб, еще один ранен
Киев • УНН
В результате обстрела Славянска российскими войсками погиб один человек, еще один получил ранения. Повреждено 10 многоквартирных домов, 2 админздания, кафе и 4 автомобиля, возник пожар в гараже.
Армия РФ обстреляла Славянск в Донецкой области, один человек погиб, еще один - ранен, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Славянск: в результате российского обстрела города погиб 1 человек, еще один ранен. Возник пожар в гараже. Повреждены 10 многоквартирных домов, 2 админздания, кафе и 4 автомобиля
Спасатели ликвидировали все возгорания.
