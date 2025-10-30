Окупанти обстріляли Слов'янськ: одна людина загинула, ще одна поранена

Армія рф обстріляла Слов'янськ на Донеччині, одна людина загинула, ще одна - поранена, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Слов’янськ: внаслідок російського обстрілу міста загинула 1 людина, ще одна поранена. Виникла пожежа в гаражі. Пошкоджені 10 багатоквартирних будинків, 2 адмінбудівлі, кафе та 4 автомобілі - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували всі займання.

