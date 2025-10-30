Нормальні так не воюють: Зеленський заявив, що ворог завдав удару по Словʼянській ТЕС, є жертви
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про удар російських бомб по Слов'янській ТЕС. Внаслідок атаки загинули дві людини, є поранені.
Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу
Нагадаємо
Як повдіомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, росіяни обстріляли Слов'янськ двома ракетами зі "Смерчів". Відомо про трьох загиблих та одного пораненого.