В Доброполье число погибших в результате российского удара по торговому центру возросло до 2, ранены 22 человека - ОВА

Число погибших в результате удара россиян по Доброполью возросло до двух человек. Ранены 22 жителя города, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Детали

"2 человека погибли и 22 ранены - такие данные по обстрелу Доброполья по состоянию на 20:10", - сообщил Филашкин.

Он добавил, что на данный момент спасатели тушат пожар, чтобы разобрать завалы и установить окончательное количество жертв.

Дополнение

Российские войска нанесли удар по Доброполью Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые. Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и 8 автомобилей.

российские войска обстреляли Родинское из РСЗО "Смерч", ранив четырех гражданских. Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами и другими повреждениями, также повреждены жилые дома.a