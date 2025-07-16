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В Добропіллі кількість загиблих внаслідок російського удару по торговому центру зросла до 2, поранено 22 людини - ОВА

Київ • УНН

 • 3086 перегляди

У Добропіллі внаслідок російського удару по торговому центру загинуло двоє людей, 22 отримали поранення. Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири та 8 автомобілів.

В Добропіллі кількість загиблих внаслідок російського удару по торговому центру зросла до 2, поранено 22 людини - ОВА

Кількість загиблих внаслідок удару росіян по Добропіллю зросла до двох людей. Поранено 22 мешканці міста, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Деталі

"2 людини загинули і 22 поранені - такі дані щодо обстрілу Добропілля станом на 20:10", - повідомив Філашкін.

Він додав, що на даний момент рятувальники гасять пожежу, щоб розібрати завали і встановити остаточну кількість жертв.

Доповнення

Російські війська завдали удару по Добропіллю Донецької області, внаслідок чого є загиблі і поранені. Пошкоджено 54 торгові точки, 304 квартири у 13 будинках та 8 автомобілів.

російські війська обстріляли Родинське з РСЗВ "Смерч", поранивши чотирьох цивільних. Постраждалих госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами та іншими ушкодженнями, також пошкоджено житлові будинки.a

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Вадим Філашкін
Донецька область
БМ-30 «Смерч»
Tesla
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