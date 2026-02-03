Массированная атака РФ на Харьковскую область: повреждения в энергетике, 6 раненых
Киев • УНН
Российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Харьков и область, повредив энергетическую инфраструктуру и жилые дома. Пострадали шестеро мирных жителей, среди них двое мужчин и две женщины в Харькове, а также 79-летняя женщина и 22-летний мужчина в Дергачах.
Российские войска ночью совершили массированную комбинированную атаку на Харьков и область. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома и гражданские объекты. В результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура во вторник, передает УНН.
Подробности
"По данным следствия, в ночь на 3 февраля вооруженные силы рф совершили массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры города Харькова и области", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, по региону враг применил: ударные БпЛА типа "Герань-2", РСЗО "Торнадо-С" с кассетными боеприпасами, ракеты, авиационные боеприпасы.
В результате атаки были повреждены жилые дома в Слободском районе города Харькова.
Пострадали мирные жители - двое мужчин и две женщины.
В городе Дергачи, как указано, повреждено домовладение. У 79-летней женщины - острая реакция на стресс. 22-летний мужчина получил ранения.
"Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора для россии важнее, чем дипломатией": Зеленский отреагировал на атаку рф 70 ракетами и 450 дронами03.02.26, 09:30 • 1910 просмотров