Массированная атака РФ на Харьковскую область: повреждения в энергетике, 6 раненых

Российские войска ночью совершили массированную комбинированную атаку на Харьков и область. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома и гражданские объекты. В результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура во вторник, передает УНН.

Подробности

"По данным следствия, в ночь на 3 февраля вооруженные силы рф совершили массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры города Харькова и области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, по региону враг применил: ударные БпЛА типа "Герань-2", РСЗО "Торнадо-С" с кассетными боеприпасами, ракеты, авиационные боеприпасы.

В результате атаки были повреждены жилые дома в Слободском районе города Харькова.

Пострадали мирные жители - двое мужчин и две женщины.

В городе Дергачи, как указано, повреждено домовладение. У 79-летней женщины - острая реакция на стресс. 22-летний мужчина получил ранения.

