Массированная атака РФ на Харьковскую область: повреждения в энергетике, 6 раненых

$42.970.16
50.910.12
ukenru
08:20 • 2214 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 6984 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 13452 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 25427 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 35552 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 26795 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 39789 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 23445 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 15851 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 13481 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−15°
1.5м/с
69%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города2 февраля, 23:13 • 15735 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ2 февраля, 23:34 • 24302 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы3 февраля, 00:29 • 18187 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах3 февраля, 01:43 • 22689 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 11393 просмотра
публикации
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться06:30 • 11413 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 39787 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 27602 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 31165 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 90324 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 16928 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 18541 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 18326 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 17363 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 17012 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Золото
9К720 Искандер

Массированная атака РФ на Харьковскую область: повреждения в энергетике, 6 раненых

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Харьков и область, повредив энергетическую инфраструктуру и жилые дома. Пострадали шестеро мирных жителей, среди них двое мужчин и две женщины в Харькове, а также 79-летняя женщина и 22-летний мужчина в Дергачах.

Массированная атака РФ на Харьковскую область: повреждения в энергетике, 6 раненых

Российские войска ночью совершили массированную комбинированную атаку на Харьков и область. Под ударами оказались объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома и гражданские объекты. В результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура во вторник, передает УНН.

Подробности

"По данным следствия, в ночь на 3 февраля вооруженные силы рф совершили массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры города Харькова и области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, по региону враг применил: ударные БпЛА типа "Герань-2", РСЗО "Торнадо-С" с кассетными боеприпасами, ракеты, авиационные боеприпасы.

В результате атаки были повреждены жилые дома в Слободском районе города Харькова.

Пострадали мирные жители - двое мужчин и две женщины.

В городе Дергачи, как указано, повреждено домовладение. У 79-летней женщины - острая реакция на стресс. 22-летний мужчина получил ранения. 

"Воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора для россии важнее, чем дипломатией": Зеленский отреагировал на атаку рф 70 ракетами и 450 дронами03.02.26, 09:30 • 1910 просмотров

Алла Киосак

Война в УкраинеКиев
Недвижимость
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
BM-30 Smerch
Шахед-136
Харьков