Масована атака рф на Харківщину: пошкодження в енергетиці, 6 поранених

Російські війська вночі здійснили масовану комбіновану атаку на Харків та область. Під ударами опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки та цивільні об’єкти. Внаслідок обстрілів постраждали шість мирних жителів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у вівторок, передає УНН.

Деталі

"За даними слідства, у ніч на 3 лютого збройні сили рф здійснили масовану комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури міста Харкова та області", - ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, по регіону ворог застосував: ударні БпЛА типу "Герань-2", РСЗВ "Торнадо-С" з касетними боєприпасами, ракети, авіаційні боєприпаси.

Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки у Слобідському районі міста Харкова.

Постраждали мирні жителі - двоє чоловіків та двоє жінок.

У місті Дергачі, як вказано, пошкоджено домоволодіння. У 79-річної жінки - гостра реакція на стрес. 22-річний чоловік отримав поранення.

