uk
08:20 • 2066 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 6734 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 13329 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 25282 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 35428 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 26745 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 39661 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 23418 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15836 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13471 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
Масована атака рф на Харківщину: пошкодження в енергетиці, 6 поранених

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Харків та область, пошкодивши енергетичну інфраструктуру та житлові будинки. Постраждали шестеро мирних жителів, серед них двоє чоловіків та двоє жінок у Харкові, а також 79-річна жінка та 22-річний чоловік у Дергачах.

Масована атака рф на Харківщину: пошкодження в енергетиці, 6 поранених

Російські війська вночі здійснили масовану комбіновану атаку на Харків та область. Під ударами опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури, житлові будинки та цивільні об’єкти. Внаслідок обстрілів постраждали шість мирних жителів. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у вівторок, передає УНН.

Деталі

"За даними слідства, у ніч на 3 лютого збройні сили рф здійснили масовану комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури міста Харкова та області", - ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, по регіону ворог застосував: ударні БпЛА типу "Герань-2", РСЗВ "Торнадо-С" з касетними боєприпасами, ракети, авіаційні боєприпаси.

Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки у Слобідському районі міста Харкова.

Постраждали мирні жителі - двоє чоловіків та двоє жінок.

У місті Дергачі, як вказано, пошкоджено домоволодіння. У 79-річної жінки - гостра реакція на стрес. 22-річний чоловік отримав поранення. 

"Скористатися найхолоднішими днями зими для терору для росії важливіше, ніж дипломатією": Зеленський відреагував на атаку рф 70 ракетами та 450 дронами

Алла Кіосак

Війна в УкраїніКиїв
