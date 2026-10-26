россияне уничтожили последний "Эпицентр" в Харькове - мэр
Киев • УНН
Российская атака 24 октября уничтожила последний «Эпицентр» в Харькове. За неделю город пережил 36 обстрелов, погибли три человека.
Российские войска уничтожили последний "Эпицентр" в Харькове. Об этом 26 октября сообщил мэр города Игорь Терехов в соцсетях, пишет УНН.
С третьей попытки россияне уничтожили последний "Эпицентр", который продолжал работать в Харькове. За последние два месяца они трижды атаковали этот гипермаркет. После первых двух прилётов его удавалось восстановить и вернуть к работе. Но 24 октября серия попаданий реактивными дронами вызвала слишком масштабный пожар. Огонь мгновенно охватил все торговые залы и склады
Что это означает для города
Мэр отметил, что "для Харькова это не просто потеря крупного торгового объекта". "Это прежде всего сотни рабочих мест. Кроме того, именно туда горожане приходили после обстрелов их домов покупать материалы для ремонта по государственной программе "єВідновлення", использовали сертификаты от благотворительных фондов, чтобы приобрести самое необходимое для дома и быта", - отметил он.
"Мы постоянно поддерживаем связь с руководством магазина. Город со своей стороны готов предоставить необходимую коммунальную и оперативно-техническую поддержку - помочь с расчисткой территории, уборкой обломков и приведением площадки в порядок. Сохранение рабочих мест и поддержка экономической активности остаются для нас критически важными", - подчеркнул он.
Какое количество ударов рф по Харькову за неделю
"На прошлой неделе Харьков пережил очередную серию жестоких вражеских атак - всего город пережил 36 обстрелов. К сожалению, три человека погибли. Ещё 28 харьковчан получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших - трое детей", - отметил Терехов.
Из 36 зафиксированных ударов, по словам мэра, 28 агрессор нанес реактивными "Шахедами". Также оккупанты применяли беспилотники "Бандероль", FPV-дроны, БПЛА неустановленного типа и РСЗО "Торнадо-С".
Под огнём оказались шесть районов города: Основянский, Новобаварский, Индустриальный, Слободской, Холодногорский и Шевченковский. "Сильно пострадал частный сектор, разрушениям подверглись и многоэтажки. Враг целился по гражданским промышленным предприятиям, складам, офисам, телевышке, объектам железнодорожной и энергетической инфраструктуры. Взрывными волнами был повреждён харьковский цирк", - указал Терехов.
"Подлая и рискованная тактика врага - повторные удары по местам, где уже работают экстренные службы. 24 октября во время тушения пожаров в Основянском и Индустриальном районах под вражеский огонь попали сотрудники ГСЧС - трое спасателей получили ранения. На одном из объектов полностью уничтожена пожарная автоцистерна", - отметил он.
"Эпицентр" на Почайной разрушен после удара рф баллистикой по Киеву - фоторепортаж22.10.26, 11:17 • 36541 просмотр