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росіяни знищили останній "Епіцентр" у Харкові - мер

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Російська атака 24 жовтня знищила останній «Епіцентр» у Харкові. За тиждень місто пережило 36 обстрілів, загинули троє людей.

росіяни знищили останній "Епіцентр" у Харкові - мер

Російські війська знищили останній "Епіцентр" у Харкові. Про це повідомив 26 жовтня мер міста Ігор Терехов у соцмережах, пише УНН.

З третьої спроби росіяни знищили останній "Епіцентр", який продовжував працювати в Харкові. За останні два місяці вони тричі атакували цей гіпермаркет. Після перших двох прильотів його вдавалося відновлювати й повертати до роботи. Але 24 жовтня серія влучань реактивними дронами спричинила надто масштабну пожежу. Вогонь миттєво охопив всі торговельні зали та склади

- розповів Терехов.

Що це означає для міста

Мер зауважив, що "для Харкова це не просто втрата великого торговельного об’єкта". "Це насамперед сотні робочих місць. Крім того, саме туди містяни приходили після обстрілів їхніх осель купувати матеріали для ремонту за державною програмою "єВідновлення", реалізовували сертифікати від благодійних фондів, аби придбати найнеобхідніше для дому та побуту", - зазначив він.

"Ми перебуваємо на постійному зв’язку з керівництвом магазину. Місто зі свого боку готове надати необхідну комунальну й оперативно-технічну підтримку - допомогти з розчищенням території, прибиранням уламків та впорядкуванням майданчика. Збереження робочих місць і підтримка економічної активності залишаються для нас критично важливими", - наголосив він.

Яка кількість ударів рф по Харкову за тиждень

"Минулого тижня Харків пройшов крізь чергову серію жорстоких ворожих атак - загалом місто пережило 36 обстрілів. На превеликий жаль, три людини загинули. Ще 28 харків'ян дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед травмованих - троє дітей", - зазначив Терехов.

Із 36 зафіксованих ударів, зі слів мера, 28 агресор завдав реактивними "Шахедами". Також окупанти застосовували безпілотники "Бандероль", FPV-дрони, БПЛА невстановленого типу та РСЗВ "Торнадо-С".

Під вогнем опинилися шість районів міста: Основ’янський, Новобаварський, Індустріальний, Слобідський, Холодногірський та Шевченківський. "Сильно постраждав приватний сектор, руйнувань зазнали й багатоповерхівки. Ворог цілив по цивільних промислових підприємствах, складах, офісах, телевежі, об’єктах залізничної та енергетичної інфраструктури. Вибуховими хвилями пошкодило харківський цирк", - вказав Терехов.

"Підла й ризикована тактика ворога - повторні удари по місцях, де вже працюють екстрені служби. 24 жовтня під час гасіння пожеж в Основ’янському та Індустріальному районах під ворожий вогонь потрапили працівники ДСНС - трьох надзвичайників було поранено. На одному з об’єктів повністю знищено пожежну автоцистерну", - зазначив він.

"Епіцентр" на Почайній зруйновано після удару рф балістикою по Києву - фоторепортаж22.10.26, 11:17 • 36483 перегляди

Юлія Шрамко

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