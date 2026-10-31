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Нептун (крилата ракета)

Генштаб підтвердив ураження виробництва ракетного палива рф - задіяно дрони і "Нептун"

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Ударними дронами й «Нептунами» уражено комбінат «Каменський» у Ростовській області. Також уражено чотири склади рф.

Генштаб підтвердив ураження виробництва ракетного палива рф - задіяно дрони і "Нептун"

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по виробництву ракетного палива - уражено підприємство російського ВПК "Комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області рф із застосуванням ударних дронів та берегових ракетних комплексів ВМС ЗСУ "Нептун", пише УНН.

В ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили підприємство російського ВПК "Комбінат "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області рф. Ураження було комплексним - задіяно ударні дрони та ракетні війська: берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун". Підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи

- повідомили в Генштабі.

Як вказано, "Комбінат "Каменський" виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем і авіаційних засобів ураження.

"Чому це важливо: удари по виробництву твердого ракетного палива зменшують спроможність армії рф обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню", - ідеться у повідомленні.

Також уражено чотири склади матеріально-технічних засобів армії рф, у районах Харцизька і Докучаєвська Донецької області, Нововасилівки Запорізької області та Новоайдара на Луганщині

- вказали у Генштабі.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

У рф фіксують пожежу на НПЗ в Уфі31.10.26, 09:54 • 3278 переглядiв

Юлія Шрамко

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