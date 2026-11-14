Атака рф на Павлоград унесла жизнь одного человека, ещё 10 ранены - ОВА

$45.3850.34
ukenru
14:59 • 8840 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить
13:48 • 11422 просмотра
Украина и рф готовят обмен пленными как минимум 1000 человек - ЛубинецVideo
13:01 • 12229 просмотра
Зеленский заявил, что США впервые подняли вопрос о членстве в НАТО наряду с вопросом Донбасса - СМИ
11:05 • 18292 просмотра
Европа страдает от дефицита кадров: каких специалистов ищут больше всего и кому легче найти работу
10:14 • 18520 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского нефтяного узла "Самара" и военного аэродрома
14 ноября, 09:01 • 27236 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo
14 ноября, 08:33 • 18775 просмотра
Саммит США-рф-Китай подтвердил Белый дом: тему войны в Украине не ожидают, отдельную встречу Трампа с путиным не планируют
14 ноября, 08:12 • 16591 просмотра
Цены на топливо в Украине пошли вниз: где и насколько подешевели бензин и дизель 14 ноября
14 ноября, 06:52 • 18548 просмотра
Лицензия на производство ракет Patriot для Украины застряла в Пентагоне - СМИ
14 ноября, 05:59 • 20246 просмотра
Путин выдвинул США ультиматум по Украине и всей Восточной Европе — NYT раскрыла требования Кремля
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
2м/с
78%
754мм
Популярные новости
Попытка SpaceX осуществить уникальный двойной захват со Starship провалиласьPhotoVideo14 ноября, 06:39 • 6072 просмотра
Демократы в Сенате требуют от Маска сохранить данные о Starlink в Украине14 ноября, 06:59 • 5398 просмотра
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска14 ноября, 08:05 • 14368 просмотра
Авиаколлапс в США сорвал более 15 тысяч рейсов - тысячи путешественников застряли в аэропортахVideo14 ноября, 09:23 • 11649 просмотра
В Венгрии нашли зарытые в лесу миллионы: расследуют коррупцию времен Орбана10:06 • 7606 просмотра
публикации
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14:59 • 8866 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14:31 • 4540 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 27248 просмотра
UFC 334 в Нью-Йорке: главные бои и кард турнира13 ноября, 12:48 • 75720 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
13 ноября, 07:50 • 74942 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Михаил Федоров
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Италия
Реклама
УНН Lite
Предзаказы GTA 6 превысили $1 млрд ещё до запуска14 ноября, 08:05 • 14491 просмотра
Матч Норвегии и Уэльса с участием звездного Холанда рассудит украинская бригада арбитров14 ноября, 05:05 • 15999 просмотра
На съёмочной площадке популярного сериала Netflix «Отдел Q» погиб член съёмочной группы14 ноября, 04:07 • 18905 просмотра
В Варшаве отменили концерт российского рэпера из-за песни о насилии над польскими женщинами14 ноября, 03:52 • 15909 просмотра
Такой масштабной остановки авиарейсов в США не было со времен терактов 11 сентября14 ноября, 03:05 • 18738 просмотра
Актуальное
Financial Times
Техника
Старлинк
СВИФТ
9К720 Искандер

Атака рф на Павлоград унесла жизнь одного человека, ещё 10 ранены - ОВА

Киев • УНН

 • 248 просмотра

В результате российской атаки на Павлоград погиб один человек, десять получили ранения. Среди пострадавших - 7-летний мальчик.

Атака рф на Павлоград унесла жизнь одного человека, ещё 10 ранены - ОВА

В результате российской атаки на Павлоград в субботу, 14 ноября, погиб один человек, ещё десять человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передаёт УНН.

Подробности

Четыре женщины, трое мужчин и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ещё две женщины будут лечиться амбулаторно

- говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 14 ноября россия запустила по Украине 96 дронов, в том числе 61 реактивный. ПВО сбила или подавила 81 беспилотник.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеЗдоровьеКриминал и ЧП
Взрывы
Война в Украине
Украина
Павлоград