Атака рф на Павлоград унесла жизнь одного человека, ещё 10 ранены - ОВА

В результате российской атаки на Павлоград в субботу, 14 ноября, погиб один человек, ещё десять человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передаёт УНН.

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Четыре женщины, трое мужчин и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ещё две женщины будут лечиться амбулаторно - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 14 ноября россия запустила по Украине 96 дронов, в том числе 61 реактивный. ПВО сбила или подавила 81 беспилотник.