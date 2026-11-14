Атака рф на Павлоград унесла жизнь одного человека, ещё 10 ранены - ОВА
Киев • УНН
В результате российской атаки на Павлоград погиб один человек, десять получили ранения. Среди пострадавших - 7-летний мальчик.
В результате российской атаки на Павлоград в субботу, 14 ноября, погиб один человек, ещё десять человек получили ранения. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передаёт УНН.
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Четыре женщины, трое мужчин и 7-летний мальчик госпитализированы в состоянии средней тяжести. Ещё две женщины будут лечиться амбулаторно
Напомним
В ночь на 14 ноября россия запустила по Украине 96 дронов, в том числе 61 реактивный. ПВО сбила или подавила 81 беспилотник.