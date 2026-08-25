Стала опасной для гражданских. Как теперь выглядит знаменитая стела в Донецкой области
Киев • УНН
Военные показали стелу, к которой из-за обстрелов и атак дронов гражданским опасно ехать. россияне систематически наносят удары по гражданским.
Украинские военнослужащие показали, как сейчас выглядит знаменитая стела на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Фото опубликовала 152-я отдельная егерская бригада имени Симона Петлюры, сообщает УНН со ссылкой на Группировку войск "Восток".
Детали
Как отметили военнослужащие, из-за российских артиллерийских обстрелов, авиационных и дроновых ударов дорога к стеле перестала быть безопасным маршрутом, по которому может беспрепятственно проехать обычный гражданский человек.
Близость боевых действий, постоянное присутствие вражеских БПЛА, канонада артиллерии и попытки противника контролировать и поражать логистические маршруты создают непосредственную угрозу для любого движения. российские военнослужащие систематически применяют дроны и другие средства поражения, в частности против гражданского транспорта
Напомним
24 августа россия атаковала Павлоград в Днепропетровской области. Погиб один человек, двое получили ранения, повреждены автомобили и окна многоэтажного дома.