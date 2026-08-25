Стала небезпечною для цивільних. Як тепер виглядає знаменита стела на Донеччині
Київ • УНН
Військові показали стелу, до якої через обстріли та атаки дронів небезпечно їхати цивільним. росіяни систематично завдають ударів по цивільним.
Українські військові показали, як наразі виглядає знаменита стела на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Фото опублікувала 152 окрема єгерська бригада імені Симона Петлюри, повідомляє УНН з посиланням на Угруповання військ "Схід".
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Як зазначили військові, через російські артилерійські обстріли, авіаційні і дронові удари дорога до стели перестала бути безпечною точкою маршруту, куди може безперешкодно приїхати звичайна цивільна людина.
Близькість бойових дій, постійна присутність ворожих БПЛА, канонада артилерії та намагання противника контролювати й уражати логістичні маршрути створюють безпосередню загрозу для будь-якого руху. російські військові систематично застосовують дрони й інші засоби ураження, зокрема проти цивільного транспорту
Нагадаємо
24 серпня росія атакувала Павлоград у Дніпропетровській області. Загинула одна людина, двоє поранених, пошкоджені автівки та вікна багатоповерхівки.