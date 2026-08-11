Россия атаковала Днепропетровщину: трое погибших, среди них ребёнок

Россия вечером и ночью атаковала Днепропетровскую область, убив троих и ранив пятерых человек, сообщили во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Три человека погибли. Пять получили ранения. Среди погибших и пострадавших — дети. Более 20 раз враг атаковал 5 районов беспилотниками и артиллерией - написал Ганжа в соцсетях.

По его словам, в Синельниковском районе противник целился по райцентру и Петропавловской общине. Повреждены склад логистической компании, многоквартирный дом. Погиб 47-летний мужчина. Пострадала 7-летняя девочка. Будет лечиться амбулаторно.

В Криворожском районе, указал он, враг целился по Грушевской и Апостоловской общинам. Повреждены автомобили. Погиб 15-летний юноша. Пострадали юноши 16 и 17 лет.

В Никопольском районе пострадали Никополь, Покровская и Марганецкая общины. Повреждены административное здание, банк, общежитие, магазин. В Каменском районе россияне целились по Верхнецевской и Пятихатской общинам. Поврежден частный дом. Пострадали 63-летний мужчина и 64-летняя женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести. В Павлоградском районе под ударом была Богдановская община. Повреждены частный дом и автомобиль. Погиб человек, сообщил глава ОВА.

Из-за атак возникли пожары. Спасатели оперативно прибыли на места происшествий и ликвидировали возгорания, сообщили в ГСЧС и показали последствия.

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