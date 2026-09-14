рф ударила по Павлограду, есть погибший и пятеро раненых

Днём 14 сентября российские захватчики атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате вражеского удара по Павлограду - говорится в сообщении.

Пострадавшие сейчас находятся в больнице, один — в тяжёлом состоянии. Медики оказывают помощь.

В городе возник пожар. Горят автомобили.

На месте работают все экстренные службы.

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