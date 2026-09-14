рф ударила по Павлограду, есть погибший и пятеро раненых
Киев • УНН
В результате российского удара по Павлограду погиб человек, пятеро ранены. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, горят автомобили.
Днём 14 сентября российские захватчики атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
Один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате вражеского удара по Павлограду
Пострадавшие сейчас находятся в больнице, один — в тяжёлом состоянии. Медики оказывают помощь.
В городе возник пожар. Горят автомобили.
На месте работают все экстренные службы.
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