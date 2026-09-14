рф ударила по Павлограду, є загиблий та п’ятеро поранених

Вдень 14 вересня російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. В місті пролунали потужні вибухи. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранень через ворожий удар по Павлограду - йдеться в повідомленні.

Постраждалі зараз у лікарні, один - у важкому стані. Медики надають допомогу.

У місті виникла пожежа. Горять автомобілі.

На місці працюють усі екстрені служби.

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