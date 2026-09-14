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рф ударила по Павлограду, є загиблий та п’ятеро поранених

Київ • УНН

 • 5052 перегляди

Внаслідок російського удару по Павлограду загинула людина, п’ятеро поранені. Один постраждалий у важкому стані, горять автомобілі.

рф ударила по Павлограду, є загиблий та п’ятеро поранених

Вдень 14 вересня російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. В місті пролунали потужні вибухи. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранень через ворожий удар по Павлограду

- йдеться в повідомленні.

Постраждалі зараз у лікарні, один - у важкому стані. Медики надають допомогу.

У місті виникла пожежа. Горять автомобілі.

На місці працюють усі екстрені служби.

Удар чотирма авіабомбами по Краматорську: шестеро постраждалих14.09.26, 02:58 • 5542 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Вибухи
Пожежі
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Павлоград