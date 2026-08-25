В Днепропетровской области из-за атак рф пострадали три человека - ОВА

Утром 25 августа российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Пострадали три человека. Под ударами также оказались Кривой Рог и ряд общин области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

- говорится в сообщении.

Днепропетровщина. 25 августа, 7:30. Пострадали три человека. Более 20 раз враг атаковал 5 районов беспилотниками, артиллерией и авиабомбами

В частности, по его словам, в Днепровском районе противник обстреливал Слобожанскую общину. Там повреждены торговый комплекс и грузовик.

Больше всего от атак пострадали общины Никопольского района - Никопольская, Марганецкая, Покровская, Червоно-Григорьевская и Томаковская.

Повреждены общежитие, гимназия, детский сад, солнечные панели, частные дома, автомобиль. Ранения получили три человека

Кроме того, по имеющейся информации, в Синельниковском районе российские войска атаковали Васильковскую общину. Там поврежден частный дом.

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