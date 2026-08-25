На Дніпропетровщині через атаки рф постраждали троє людей - ОВА
Київ • УНН
російські війська атакували п’ять районів Дніпропетровщини дронами, артилерією та авіабомбами. Пошкоджені будівлі, у Павлограді сталася пожежа.
Уранці 25 серпня російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Постраждали троє людей. Під ударами також опинилися Кривий Ріг та низка громад області. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
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Дніпропетровщина. 25 серпня, 7:30. Постраждали троє людей. Понад 20 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками, артилерією та авіабомбами
Зокрема, за його словами, у Дніпровському районі противник цілив по Слобожанській громаді. Там пошкоджено торговельний комплекс і вантажівку.
Найбільше від атак потерпали громади Нікопольського району - Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Томаківська.
Пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, сонячні панелі, приватні будинки, автівка. Поранень дістали троє людей
Крім того, за наявною інформацією, у Синельниківському районі російські війська атакували Васильківську громаду. Там пошкоджено приватний будинок.
У Павлограді зайнялася пожежа. Під ударом був і Кривий Ріг
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