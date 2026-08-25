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На Дніпропетровщині через атаки рф постраждали троє людей - ОВА

Київ • УНН

 • 124 перегляди

російські війська атакували п’ять районів Дніпропетровщини дронами, артилерією та авіабомбами. Пошкоджені будівлі, у Павлограді сталася пожежа.

На Дніпропетровщині через атаки рф постраждали троє людей - ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Уранці 25 серпня російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Постраждали троє людей. Під ударами також опинилися Кривий Ріг та низка громад області. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Дніпропетровщина. 25 серпня, 7:30. Постраждали троє людей. Понад 20 разів ворог атакував 5 районів безпілотниками, артилерією та авіабомбами

- йдеться у дописі.

Зокрема, за його словами, у Дніпровському районі противник цілив по Слобожанській громаді. Там пошкоджено торговельний комплекс і вантажівку.

Найбільше від атак потерпали громади Нікопольського району - Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Томаківська.

Пошкоджені гуртожиток, гімназія, дитячий садок, сонячні панелі, приватні будинки, автівка. Поранень дістали троє людей

- заявив посадовець.

Крім того, за наявною інформацією, у Синельниківському районі російські війська атакували Васильківську громаду. Там пошкоджено приватний будинок.

У Павлограді зайнялася пожежа. Під ударом був і Кривий Ріг

- підкреслив Ганжа.

Нагадаємо

Кількість жертв у результаті російської атаки на ТЦ у Кривому Розі зросла до 14.

Алла Кіосак

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