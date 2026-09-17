российские удары по Днепропетровской области: трое погибших и пятеро раненых
Киев • УНН
Россия более 40 раз атаковала пять районов Днепропетровской области. Погибли три человека, еще пятеро пострадали, возникли пожары.
Враг вечером в четверг, 17 сентября, атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
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По его словам, в результате удара возник пожар.
Два человека получили ранения. Они находятся под наблюдением врачей
Тем временем в ГСЧС рассказали, что в Днепропетровской области из-за российских ударов погибли три человека, еще 5 - пострадали.
В течение дня враг более 40 раз атаковал пять районов области - Каменский, Никопольский, Криворожский, Павлоградский и Синельниковский. Повреждены частный дом, грузовики и объекты инфраструктуры. На местах ударов возникли пожары. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания
Напомним
В Никопольском районе Днепропетровской области объявлен день траура по погибшим в результате вчерашнего удара армии рф по автобусу.
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