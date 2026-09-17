российские удары по Днепропетровской области: трое погибших и пятеро раненых

Враг вечером в четверг, 17 сентября, атаковал Днепр. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате удара возник пожар.

Два человека получили ранения. Они находятся под наблюдением врачей - констатировал Ганжа.

Тем временем в ГСЧС рассказали, что в Днепропетровской области из-за российских ударов погибли три человека, еще 5 - пострадали.

В течение дня враг более 40 раз атаковал пять районов области - Каменский, Никопольский, Криворожский, Павлоградский и Синельниковский. Повреждены частный дом, грузовики и объекты инфраструктуры. На местах ударов возникли пожары. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания - говорится в сообщении.

Напомним

В Никопольском районе Днепропетровской области объявлен день траура по погибшим в результате вчерашнего удара армии рф по автобусу.

В больнице умер мужчина, раненный во время российской атаки на Днепр 11 сентября