російські удари по Дніпропетровщині: троє загиблих і п’ятеро поранених
Київ • УНН
росія понад 40 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровщини. Загинули троє людей, ще п’ятеро постраждали, виникли пожежі.
Ворог увечері у четвер, 17 вересня, атакував Дніпро. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
Деталі
За його словами, внаслідок удару зайнялася пожежа.
Двоє людей дістали поранень. Вони під наглядом лікарів
Тим часом в ДСНС розповіли, що на Дніпропетровщині через російські удари загинули троє людей, ще 5 - постраждали.
Протягом дня ворог понад 40 разів атакував п’ять районів області - Кам’янський, Нікопольський, Криворізький, Павлоградський та Синельниківський. Пошкоджені приватний будинок, вантажівки та об’єкти інфраструктури. На місцях ударів виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння
Нагадаємо
У Нікопольському районі Дніпропетровської області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок учорашнього удару армії рф по автобусу.
У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Дніпро 11 вересня12.09.26, 08:52 • 2920 переглядiв