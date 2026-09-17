російські удари по Дніпропетровщині: троє загиблих і п’ятеро поранених

Ворог увечері у четвер, 17 вересня, атакував Дніпро. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок удару зайнялася пожежа.

Двоє людей дістали поранень. Вони під наглядом лікарів - констатував Ганжа.

Тим часом в ДСНС розповіли, що на Дніпропетровщині через російські удари загинули троє людей, ще 5 - постраждали.

Протягом дня ворог понад 40 разів атакував п’ять районів області - Кам’янський, Нікопольський, Криворізький, Павлоградський та Синельниківський. Пошкоджені приватний будинок, вантажівки та об’єкти інфраструктури. На місцях ударів виникли пожежі. Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Нікопольському районі Дніпропетровської області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок учорашнього удару армії рф по автобусу.

У лікарні помер чоловік, поранений під час російської атаки на Дніпро 11 вересня