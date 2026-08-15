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россия атаковала Павлоград, возник пожар

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Российские войска нанесли удар по Павлограду в Днепропетровской области, в результате атаки вспыхнул пожар. Спасатели работают на месте, информация о пострадавших уточняется.

россия атаковала Павлоград, возник пожар
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

россия атаковала Павлоград в Днепропетровской области, произошёл пожар, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в социальных сетях, пишет УНН.

Враг ударил по Павлограду. В результате атаки начался пожар. Спасатели работают на месте, укрощают огонь

 - написал Ганжа.

По его словам, информация о пострадавших уточняется.

российские беспилотники убили трехмесячного ребенка в Марганце Днепропетровской области15.08.26, 06:39 • 3144 просмотра

Юлия Шрамко

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