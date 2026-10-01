Павлоград оказался под ударом врага: повреждено административное здание, трое человек в больнице
Киев • УНН
Российская армия атаковала Павлоград в Днепропетровской области. Повреждено административное здание, возникли пожары, трое человек госпитализированы.
Армия рф атаковала Павлоград, расположенный в Днепропетровской области, повреждено административное здание, трое человек госпитализированы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
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По словам главы Днепропетровской ОВА, в Павлограде повреждено административное здание, произошли пожары. Трое человек госпитализированы. Женщина 67 лет находится на амбулаторном лечении.
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