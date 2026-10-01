Павлоград оказался под ударом врага: повреждено административное здание, трое человек в больнице

Армия рф атаковала Павлоград, расположенный в Днепропетровской области, повреждено административное здание, трое человек госпитализированы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Враг снова атаковал Павлоград. Возник пожар. Загорелось административное здание в центре города - сообщил Ганжа.

По словам главы Днепропетровской ОВА, в Павлограде повреждено административное здание, произошли пожары. Трое человек госпитализированы. Женщина 67 лет находится на амбулаторном лечении.

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