Павлоград опинився під ударом ворога: понівечена адмінбудівля, троє людей у лікарні
Київ • УНН
Російська армія атакувала Павлоград на Дніпропетровщині. Пошкоджено адмінбудівлю, виникли пожежі, троє людей госпіталізовані.
Армія рф атакувала Павлоград, що на Дніпропетровщині, понівечена адмінбудівля, троє людей госпіталізовані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
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За словами голови Дніпропетровської ОВА, у Павлограді понівечена адмінбудівля, сталися пожежі. Троє людей госпіталізовані. Жінка 67 років знаходиться на амбулаторному лікуванні.
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