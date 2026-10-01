Павлоград опинився під ударом ворога: понівечена адмінбудівля, троє людей у лікарні

Армія рф атакувала Павлоград, що на Дніпропетровщині, понівечена адмінбудівля, троє людей госпіталізовані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Ворог знову атакував Павлоград. Виникла пожежа. Зайнялася адмінбудівля у середмісті - повідомив Ганжа.

За словами голови Дніпропетровської ОВА, у Павлограді понівечена адмінбудівля, сталися пожежі. Троє людей госпіталізовані. Жінка 67 років знаходиться на амбулаторному лікуванні.

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