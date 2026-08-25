В Краматорске число пострадавших в результате удара рф 9 авиабомбами приблизилось к двум десяткам
Киев • УНН
В Краматорске в результате атаки рф пострадали 19 человек. Повреждены 34 многоэтажных дома, три административных здания и объект инфраструктуры.
В Краматорске в результате атаки рф число пострадавших приблизилось к двум десяткам, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях, пишет УНН.
Число пострадавших в Краматорске выросло до 19
По его данным, повреждены как минимум 34 многоэтажных дома, 3 административных здания и объект инфраструктуры.
Как сообщили в областной прокуратуре, "враг нанес удары по городу девятью "ФАБ-250" с УМПК".
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