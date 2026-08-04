россияне сбросили две авиабомбы на центр Краматорска, более 20 пострадавших
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по центру Краматорска, применив две авиабомбы. В результате атаки повреждены жилые здания, 21 пострадавший.
Российские войска сбросили на центр Краматорска две авиабомбы, известно о 21 пострадавшем, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях, пишет УНН.
россияне сбросили в центр города две авиабомбы, повредили жилые и нежилые здания. Количество раненых возросло до 21
Как сообщили в Донецкой областной прокуратуре, 4 августа в 10:17 войска рф применили, вероятно, авиабомбы "ФАБ-250" с УМПК по Краматорску. Одно из попаданий произошло в жилой дом в центре города.
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За прошедшие сутки, по данным полиции Донетчины, из-за российских обстрелов в области погибли два человека, еще 8 – ранены, в том числе ребенок. За 3 августа полиция зафиксировала 1 224 атаки рф по линии фронта и жилому сектору области. Под огнем находились 8 населенных пунктов, в том числе города Дружковка, Краматорск, Славянск.