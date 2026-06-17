россияне ударили ФАБ-250 по Славянску: трое погибших и 117 поврежденных домов
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Славянск авиабомбами ФАБ-250. Погибли трое гражданских, четверо ранены, повреждено по меньшей мере 117 частных домов.
Вражеские войска во вторник, 16 июня, нанесли удар по частному сектору Славянска в Донецкой области, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате обстрела в собственном доме погибла 81-летняя пенсионерка, ее муж получил контузию. Позже оккупанты снова атаковали населенный пункт.
Получили ранения, несовместимые с жизнью, двое горожан в возрасте 36 и 37 лет. Еще четверо гражданских травмированы. Окончательные последствия попадания устанавливаются
Указывается, что в Славянске повреждено по меньшей мере 117 частных домов. Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
13 июня оккупанты ударили авиабомбами по центру Славянска, повредив 23 многоэтажки и школу. Ранения получили по меньшей мере пять местных жителей.
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