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В США готовят дополнительное финансирование войны с Ираном на фоне разногласий в Конгрессе

Киев • УНН

 • 1880 просмотра

Министерство обороны США сообщило сенаторам о необходимости дополнительных 80 млрд долларов на покрытие расходов войны с Ираном. Запрос может столкнуться с сопротивлением из-за политических разногласий.

В США готовят дополнительное финансирование войны с Ираном на фоне разногласий в Конгрессе

Министерство обороны США сообщило сенаторам о необходимости дополнительных 80 млрд долларов, большая часть которых должна пойти на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана. В то же время официальный запрос в Конгресс от Белого дома еще не подан, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, министр обороны США Пит Хегсет в последние дни проводит консультации с законодателями на Капитолийском холме относительно будущего финансирования.

Двое собеседников AP сообщили, что один из заместителей главы Пентагона на прошлой неделе проинформировал сенаторов о запросе на дополнительные средства, связанном с войной против Ирана.

Запрос может столкнуться с сопротивлением в Конгрессе

Как отмечает AP, инициатива обсуждается на фоне политических споров вокруг политики президента Дональда Трампа в отношении Ирана и рекордного оборонного бюджета.

Ранее Белый дом предложил выделить Пентагону около 1,5 трлн долларов, что почти на 50% превышает текущий уровень финансирования.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что ожидает поступления официального запроса от администрации.

Мы его рассмотрим и посмотрим, как будут голоса

– сказал Тун.

В то же время часть законодателей уже выражает скептицизм относительно выделения дополнительных миллиардов долларов на войну.

Вы тратите с трудом заработанные налоговые средства семей на войну, против которой многие решительно выступают

– заявила сенатор-демократ Пэтти Мюррей во время одного из предыдущих слушаний с участием Хегсета.

Сделка Трампа с Ираном вызвала редкую волну критики со стороны влиятельных республиканцев - CNN19.06.26, 11:23 • 3791 просмотр

Степан Гафтко

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