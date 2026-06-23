В США готовят дополнительное финансирование войны с Ираном на фоне разногласий в Конгрессе
Киев • УНН
Министерство обороны США сообщило сенаторам о необходимости дополнительных 80 млрд долларов на покрытие расходов войны с Ираном. Запрос может столкнуться с сопротивлением из-за политических разногласий.
Министерство обороны США сообщило сенаторам о необходимости дополнительных 80 млрд долларов, большая часть которых должна пойти на покрытие расходов, связанных с войной против Ирана. В то же время официальный запрос в Конгресс от Белого дома еще не подан, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, министр обороны США Пит Хегсет в последние дни проводит консультации с законодателями на Капитолийском холме относительно будущего финансирования.
Двое собеседников AP сообщили, что один из заместителей главы Пентагона на прошлой неделе проинформировал сенаторов о запросе на дополнительные средства, связанном с войной против Ирана.
Запрос может столкнуться с сопротивлением в Конгрессе
Как отмечает AP, инициатива обсуждается на фоне политических споров вокруг политики президента Дональда Трампа в отношении Ирана и рекордного оборонного бюджета.
Ранее Белый дом предложил выделить Пентагону около 1,5 трлн долларов, что почти на 50% превышает текущий уровень финансирования.
Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что ожидает поступления официального запроса от администрации.
Мы его рассмотрим и посмотрим, как будут голоса
В то же время часть законодателей уже выражает скептицизм относительно выделения дополнительных миллиардов долларов на войну.
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