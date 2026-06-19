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Сделка Трампа с Ираном вызвала редкую волну критики со стороны влиятельных республиканцев - CNN

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Ключевые республиканцы в Капитолии выражают обеспокоенность по поводу сделки Трампа с Ираном, считая, что Иран стал сильнее. Без существенных изменений сделка может не пройти голосование в Конгрессе.

Сделка Трампа с Ираном вызвала редкую волну критики со стороны влиятельных республиканцев - CNN

Когда ключевые республиканцы в Капитолии США впервые узнали подробности сделки президента США Дональда Трампа с Ираном, некоторые были настолько ошеломлены, что просто не хотели об этом говорить. Но в течение 24 часов значительный блок сенаторов-республиканцев начал открыто сомневаться в условиях переговоров Трампа с Ираном — многие призывали его полностью изменить свою стратегию, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Некоторые, в основном те, кто не обременен предвыборными кампаниями, яростно критикуют сделку Трампа. Уходящий сенатор Билл Кэссиди в четверг резюмировал это так: "Иран стал сильнее, мы — слабее". Сенатор Джон Корнин, который также покидает Конгресс, сказал: "Все, что я слышал, вызывает у меня беспокойство".

"Трудно сказать, что сделка ухудшила положение Ирана, а Соединенных Штатов — улучшила", — заявила сенатор Лиза Мурковски, добавив позже: "Было потрачено много денег, погибли люди, однако Иран находится в таком же положении, как и раньше".

Однако наиболее значимыми голосами республиканцев являются те, кто редко, если вообще когда-либо, отклонялся от партийной линии Трампа, отмечает издание.

"Растущий хор республиканской тревоги служит для Трампа тревожным сигналом: без существенных изменений любая окончательная сделка с Ираном может не пройти голосование — даже в Конгрессе, который контролируют республиканцы. Некоторые сомневаются, что окончательной сделки вообще будет достигнуто, оставив Трампа и республиканцев в затруднительном положении, которое может длиться годами и дорого обойтись их партии в ноябре", — говорится в публикации.

По словам одного сенатора-республиканца, в Сенате царит "сильное разочарование" в отношении партийной динамики. Сенатор также пессимистично оценил перспективы окончательной сделки, заявив, что они считают маловероятным, что Иран действительно согласится на окончательную сделку.

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Лидер большинства в Сенате Джон Тун сначала мало что сказал о сделке президента США, заявив журналистам, что он все еще "изучает" детали, а позже добавив, что хочет "убедиться, что финансовые стимулы будут обусловлены действиями Ирана", особенно в отношении его ядерного оружия. Позже в тот же день он назвал это "шагом в правильном направлении", но отметил, что рассматривает это как первый шаг.

"Все это свидетельствует об ослаблении поддержки внутри партии, даже среди лояльных президенту сторонников, в один из самых сложных периодов президентства Трампа, с растущим недовольством республиканцев его проектом бального зала, его кампанией мести и, совсем недавно, борьбой за пост главы разведки. И это может осложнить стремление Белого дома добиться многого до промежуточных выборов, включая предстоящую борьбу за дорогостоящий законопроект о финансировании военных операций в отношении Ирана, который лидеры республиканцев надеются принять этим летом", — сказано в публикации.

Пока Белый дом пытался убедить всех в целесообразности сделки, многие сенаторы заявили, что ждут подробного брифинга от администрации. В четверг днем Белый дом провел свой первый телефонный разговор с членами Конгресса, чтобы обсудить детали, проинформировав руководство Конгресса и ведущих законодателей из комитета Сената по международным отношениям и комитета Палаты представителей по иностранным делам, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также в четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс преуменьшил значение негативной реакции со стороны Капитолийского холма.

"Думаю, я сказал бы любому критику: во-первых, немного доверьтесь президенту Соединенных Штатов. Мысль о том, что он собирается заключить сделку, которая будет невыгодна американскому народу, абсурдна", — сказал Вэнс на брифинге в Белом доме, добавив позже: "Я не думаю, что наша публичная риторика была хаотичной".

Некоторые высокопоставленные чиновники, такие как сенатор Линдси Грэм, лично связывались с некоторыми из переговорщиков Трампа.

Однако скептически настроенные союзники отметили, в частности, отсутствие госсекретаря США Марко Рубио в публичных заявлениях о сделке — ястреба, выступающего против Ирана, которому широко доверяют республиканцы в Вашингтоне.

"Сделать Джея Ди Вэнса лицом сделки вместо Марко Рубио не повысит уверенность республиканцев в том, что это хорошая сделка, — сказал бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, повторяя высказанные приватно опасения законодателей о том, что администрация ослабляет давление на Иран именно тогда, когда должна максимизировать свое давление. — Иранцы ничего не собираются делать, мы дадим им кучу денег, после этого они ничего не отдадут, а вас обвинят в том, что вы заключили плохую сделку".

Как пишет издание, даже Грэм в четверг признал, что "некоторая критика [меморандума о взаимопонимании] является обоснованной".

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Юлия Шрамко

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