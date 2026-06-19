Переговоры США и Ирана в Швейцарии отменили после отказа Венса от поездки - швейцарский МИД
Киев • УНН
Запланированные переговоры между США и Ираном в Бюргенштоке отменены после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил поездку. Решение принял швейцарский МИД, причины официально не уточняются.
Запланированные переговоры между США и Ираном в швейцарском Бюргенштоке отменены. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швейцарии, передает Reuters, пишет УНН.
Детали
Решение было принято после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил поездку в Швейцарию, где должен был начать новый раунд переговоров с иранской стороной. Ранее об отмене визита Вэнса сообщил Белый дом.
Ожидалось, что встреча станет первым практическим этапом реализации договоренностей между Вашингтоном и Тегераном после подписания совместного письма о намерениях в ночь со среды на четверг.
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По данным пакистанской стороны, которая участвовала в организации мероприятия вместе с Катаром и Швейцарией, переговоры должны были не только отметить достижение договоренностей, но и положить начало их практическому обсуждению.
Причины отмены переговоров официально не уточняются. В то же время ранее СМИ сообщали, что Иран также рассматривал возможность отсрочки отправки своей делегации из-за продолжающейся напряженности на Ближнем Востоке.
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