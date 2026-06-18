Иран на 60 дней отменил плату за транзит судов через Ормузский пролив
Киев • УНН
Иран отменил плату за проход судов через Ормузский пролив на 60 дней после соглашения с США. Расходы на оформление транзита покроет иранское правительство.
Иран не будет взимать с судов плату за подачу заявок на проход через Ормузский пролив в течение следующих 60 дней после вступления в силу соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Высший совет национальной безопасности Ирана, пишет УНН.
Детали
Согласно заявлению, управление движением через Ормузский пролив будет осуществлять Управление по управлению водными путями Персидского залива (PGSA). Расходы на оформление транзита в течение двух месяцев покроет иранское правительство.
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В Тегеране заявили, что PGSA поручено оперативно рассматривать запросы на проход судов через пролив. Также Иран проводит разминирование водного пути в соответствии с условиями заключенного соглашения.
Суда должны осуществлять транзит в соответствии с маршрутами и графиками, сообщенными им, чтобы пропускная способность могла постепенно увеличиваться
Безопасность остается приоритетом
Иранские власти отмечают, что ограничения связаны с необходимостью гарантировать безопасное движение судов и предотвратить морские инциденты после восстановления навигации через одну из ключевых торговых артерий мира.
Дополнительные детали относительно порядка прохождения судов через Ормузский пролив PGSA должна обнародовать в ближайшее время.
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