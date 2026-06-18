Первый танкер со сжиженным газом следует через Ормузский пролив после соглашения США и Ирана

Танкер со сжиженным природным газом Mraikh, загруженный в Катаре, приближается к Ормузскому проливу после вступления в силу временного мирного соглашения между США и Ираном. Это может свидетельствовать о постепенном возобновлении судоходства через один из ключевых энергетических маршрутов мира, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным отслеживания судов, Mraikh, зафрахтованный QatarEnergy, длительное время находился в Персидском заливе и теперь направляется в пакистанский порт Касим. Судно стало одним из первых танкеров со СПГ, движущихся по маршруту после фактического возобновления прохода через Ормузский пролив.

Возобновление поставок газа

Bloomberg отмечает, что из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе были нарушены поставки около пятой части мирового объема сжиженного природного газа. После подписания соглашения между Вашингтоном и Тегераном Катар рассчитывает восстановить значительную часть экспортных мощностей в течение двух месяцев.

Ожидается, что прибытие Mraikh также частично облегчит энергетическую ситуацию в Пакистане, который столкнулся с дефицитом газа после сокращения поставок из Катара. В то же время пока неизвестно, осуществляется ли этот рейс в рамках отдельных договоренностей между Ираном и Пакистаном относительно безопасного прохода танкеров.

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