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США и Иран подписали соглашение о прекращении огня, но Трамп пригрозил новыми ударами

Киев • УНН

 • 1974 просмотра

США и Иран подписали меморандум о прекращении огня на 60 дней. Трамп заявил о готовности возобновить бомбардировки в случае нарушения договоренностей.

США и Иран подписали соглашение о прекращении огня, но Трамп пригрозил новыми ударами

Президенты США и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании по прекращению войны, который уже вступил в силу. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что готов возобновить военные атаки, если Тегеран нарушит договоренности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, меморандум из 14 пунктов в цифровом формате подписали Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Документ продлевает действие режима прекращения огня еще на 60 дней, в течение которых стороны должны согласовать постоянное мирное соглашение.

Угрозы Трампа

Во время пресс-конференции на саммите G7 во Франции Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов вернуться к военным действиям в случае нарушения договоренностей со стороны Ирана.

Мы их (Иран - ред.) разбомбим, если они нарушат соглашение. Я не хочу, чтобы они это делали. Я хочу, чтобы они выполняли соглашение

– сказал президент США.

Ранее он также заявил: "Если мне это не понравится, если они не ведут себя хорошо, мы сразу же вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы".

Соглашение пока остается временным

Как отмечает Reuters, американские чиновники подчеркивают, что меморандум не является окончательным мирным договором, а стороны все еще могут отказаться от переговоров до заключения юридически обязывающего соглашения.

Несмотря на это, Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что договоренности уже вступили в силу, а переговоры по постоянному урегулированию будут продолжаться в течение ближайших двух месяцев.

Трамп дистанционно подписал соглашение с Ираном во время ужина с Макроном в Версале – СМИ18.06.26, 00:55 • 1864 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Масуд Пезешкиан
Reuters
Дональд Трамп
Тегеран
Франция
Соединённые Штаты
Иран