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Вэнс отложил поездку в Швейцарию для переговоров с Ираном по ядерной программе

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированный визит в Швейцарию для переговоров с Ираном по ядерной программе из-за сложных логистических обстоятельств. Иран также откладывает отправку своей делегации из-за израильских ударов по Ливану.

Вэнс отложил поездку в Швейцарию для переговоров с Ираном по ядерной программе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированный визит в Швейцарию, где должен был возглавить новый раунд переговоров с Ираном по его ядерной программе. Решение вызвало новые вопросы относительно дальнейшей судьбы предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном о прекращении войны, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В Белом доме заявили, что американская делегация во главе с Вэнсом была готова к отъезду, однако поездку решили перенести из-за сложных логистических обстоятельств. В то же время связанный с "Хезболлой" телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран также откладывает отправку своей делегации из-за продолжающихся израильских ударов по Ливану.

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Ранее Вэнс публично защищал договоренность о продлении режима прекращения огня на 60 дней и дальнейшие переговоры между США и Ираном. По его словам, дальнейшее ослабление санкций будет зависеть от выполнения Тегераном взятых на себя обязательств.

Когда они усиливают свое хорошее поведение, мы можем усилить экономическое облегчение. Если же они уменьшат свое хорошее поведение, мы можем его отключить

– заявил вице-президент США.

Отсрочка переговоров происходит на фоне критики соглашения со стороны части американских политиков, которые считают, что Вашингтон пошел на чрезмерные уступки Ирану. Среди претензий называют ослабление санкций и возможность создания фонда объемом до 300 миллиардов долларов для восстановления страны.

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Степан Гафтко

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