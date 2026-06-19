Вэнс отложил поездку в Швейцарию для переговоров с Ираном по ядерной программе
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированный визит в Швейцарию для переговоров с Ираном по ядерной программе из-за сложных логистических обстоятельств. Иран также откладывает отправку своей делегации из-за израильских ударов по Ливану.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил запланированный визит в Швейцарию, где должен был возглавить новый раунд переговоров с Ираном по его ядерной программе. Решение вызвало новые вопросы относительно дальнейшей судьбы предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном о прекращении войны, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
В Белом доме заявили, что американская делегация во главе с Вэнсом была готова к отъезду, однако поездку решили перенести из-за сложных логистических обстоятельств. В то же время связанный с "Хезболлой" телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран также откладывает отправку своей делегации из-за продолжающихся израильских ударов по Ливану.
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Ранее Вэнс публично защищал договоренность о продлении режима прекращения огня на 60 дней и дальнейшие переговоры между США и Ираном. По его словам, дальнейшее ослабление санкций будет зависеть от выполнения Тегераном взятых на себя обязательств.
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Отсрочка переговоров происходит на фоне критики соглашения со стороны части американских политиков, которые считают, что Вашингтон пошел на чрезмерные уступки Ирану. Среди претензий называют ослабление санкций и возможность создания фонда объемом до 300 миллиардов долларов для восстановления страны.
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