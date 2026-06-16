Израиль попросил США ознакомиться с текстом соглашения с Ираном, но получил отказ - СМИ

Израиль попросил у США текст соглашения по Ирану, но получил отказ. Об этом сообщил CNN израильский источник, оставив ключевого союзника США в неведении относительно сделки, которая уже подвергается широкой критике, передает УНН.

Детали

Источник сообщил, что одной из причин отказа стало опасение администрации Трампа, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху может обнародовать соглашение до его официального опубликования.

Израильское издание i24 News первым сообщило о запросе и последующем отказе. Американский чиновник назвал сообщение "неточным" и заявил, что "Соединенные Штаты на протяжении всех переговоров поддерживали тесную координацию со своими региональными партнерами, включая Израиль".

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В понедельник вечером Нетаньяху провел пресс-конференцию, на которой в своем восьмиминутном вступительном слове почти не коснулся темы соглашения. После пресс-конференции Нетаньяху заявил, что он и президент Дональд Трамп "не всегда сходятся во мнениях".

Он также сказал: "Мы до сих пор не знаем, каким будет соглашение".

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