Венс объяснил, почему текст соглашения с Ираном до сих пор не обнародован

Вице-президент Джей Ди Венс заявил во вторник, что США не опубликовали текст долгожданного мирного соглашения с Ираном, потому что официальным лицам необходимо "правильно выстроить последовательность событий", передает УНН со ссылкой на CNN.

"Происходят некоторые деликатные дипломатические моменты, и иранцы, и не только иранцы, но и некоторые из наших посредников — пакистанцы и катарцы — попросили нас правильно выстроить последовательность событий", — сказал Венс в программе Мегин Келли, добавив, что он "не до конца понимает" причин секретности.

"В арабском и мусульманском мире существуют деликатные моменты, на которые мы пытаемся реагировать", — продолжил Венс.

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СМИ отмечает, что консервативные сторонники жесткой внешней политики требуют ознакомиться с текстом. Они открыто обеспокоены тем, что первоначальное мирное соглашение будет очень похоже на соглашение, подписанное при администрации Обамы в 2015 году, которое они раскритиковали как слишком слабое.

Как отмечает CNN, остается неясным, какие уступки США будут сделаны в этом соглашении. Во вторник Венс снова подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании будет опубликован "самое позднее" в пятницу.