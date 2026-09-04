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"Золотий купол" Трампа може стати трильйонною ставкою на технології, яких ще не існує

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Проєкт протиракетної оборони США спирається на космічні перехоплювачі, яких ще не існує. Його вартість може сягнути $1,2 трлн.

"Золотий купол" Трампа може стати трильйонною ставкою на технології, яких ще не існує

Проєкт протиракетної оборони "Золотий купол", який президент США Дональд Трамп хоче перетворити на багаторівневий захист країни від ракетних атак, значною мірою залежить від технологій, які ще не довели свою ефективність. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Один із ключових і водночас найризикованіших елементів системи – космічні перехоплювачі, здатні знищувати балістичні ракети на ранній стадії польоту. Пентагон уже виділив $3,2 млрд на розробку прототипів таких апаратів, однак сама технологія поки не існує у готовому до бойового застосування вигляді.

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"Золотий купол" має об'єднати супутникові та наземні сенсори, системи управління й різні типи перехоплювачів. Офіційна оцінка вартості так званої цільової архітектури програми становить близько $185 млрд до 2035 року.

Рахунок може виявитися значно більшим

Водночас Бюджетне управління Конгресу США оцінювало можливу вартість створення та експлуатації масштабної системи протиракетної оборони приблизно у $1,2 трлн протягом 20 років. Однією з причин такої великої різниці є те, що Пентагон не розкриває детальної архітектури "Золотого купола".

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Сам Трамп заявляв, що система повинна захищати США практично від усіх типів ракетних загроз. Однак навіть керівник програми генерал Космічних сил Майкл Гетлайн визнавав, що космічні перехоплювачі не будуть розгортати, якщо вони не виявляться достатньо дешевими та придатними для масштабування.

Пентагон планує проводити випробування технологій, необхідних для "Золотого купола", вже найближчими роками. Таким чином, США одночасно вкладають десятки мільярдів доларів у створення системи і перевіряють, чи можливо реалізувати її найамбітніші елементи на практиці.

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Степан Гафтко

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Bloomberg
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Сполучені Штати Америки