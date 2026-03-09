Британські літаки перехоплюють дрони для захисту Йорданії та Бахрейну

$43.730.0850.540.36
ukenru
19:48 • 2270 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
19:03 • 8780 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
16:44 • 14242 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 22066 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 28848 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 19767 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 43164 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 30765 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 47061 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Ексклюзив
8 березня, 14:42 • 65490 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 38221 перегляди
Уряд Угорщини зафіксував рекордний дефіцит бюджету через передвиборчі витрати Орбана9 березня, 12:07 • 13810 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 19125 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 26564 перегляди
Танкер з мільйоном барелів нафти прорвав "блокаду" Ормузької протоки15:02 • 23878 перегляди
Публікації
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 26832 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 38492 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 43164 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 46200 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 112471 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo17:41 • 6350 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки16:37 • 7484 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок15:28 • 8488 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters15:15 • 9532 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 19303 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Серіали

Британські літаки перехоплюють дрони для захисту Йорданії та Бахрейну

Київ • УНН

 • 2108 перегляди

Британія перехопила безпілотники для захисту союзників і розгорнула ресурси на Близькому Сході. На Кіпр прибули гелікоптери Wildcat після атаки бази.

Британські літаки перехоплюють дрони для захисту Йорданії та Бахрейну

Британські винищувачі збили безпілотний літальний апарат для захисту Йорданії та перехопили ще один дрон, що прямував до Бахрейну. Про це повідомило в понеділок Міністерство оборони Великої Британії, передає УНН.

Британія також почала виконувати оборонні польоти на підтримку Об'єднаних Арабських Еміратів, додало британське відомство.

Ці кроки відбулися після того, як Британія оголосила про розгортання додаткових військових ресурсів на Близькому Сході та у східному Середземномор'ї для допомоги у захисті своїх союзників та баз.

Франція розгорне 10 військових кораблів і авіаносець у Середземному морі - Макрон09.03.26, 20:11 • 2860 переглядiв

Міністерство заявило, що додаткові гелікоптери Wildcat прибули на Кіпр після того, як британська авіабаза на середземноморському острові була атакована дроном минулого тижня.

Трамп заявив, що ВМС США супроводжуватимуть танкери через Ормузьку протоку03.03.26, 22:42 • 8425 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Сутички
Міністерство оборони Великої Британії
Йорданія
Велика Британія
Бахрейн
Об'єднані Арабські Емірати
Кіпр