Британські літаки перехоплюють дрони для захисту Йорданії та Бахрейну

Британські винищувачі збили безпілотний літальний апарат для захисту Йорданії та перехопили ще один дрон, що прямував до Бахрейну. Про це повідомило в понеділок Міністерство оборони Великої Британії, передає УНН.

Британія також почала виконувати оборонні польоти на підтримку Об'єднаних Арабських Еміратів, додало британське відомство.

Ці кроки відбулися після того, як Британія оголосила про розгортання додаткових військових ресурсів на Близькому Сході та у східному Середземномор'ї для допомоги у захисті своїх союзників та баз.

Міністерство заявило, що додаткові гелікоптери Wildcat прибули на Кіпр після того, як британська авіабаза на середземноморському острові була атакована дроном минулого тижня.

